Сенатор, который рискует потерять пост, получил орден от Путина

Аркадий Чернецкий получил орден Александра Невского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Совфеда от Свердловской области Аркадий Чернецкий награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме него орденом были награждены три сенатора.

Чернецкий работает в Совете Федерации с 2010 года, представляя свердловское Заксобрание. В последние месяцы в политтусовке курсируют слухи о том, что место Чернецкого в парламенте может занять кто-то из окружения губернатора Евгения Куйвашева (например, его заместитель Азат Салихов). Однако сам Чернецкий ранее говорил, что согласовал с главой региона сохранение в статусе сенатора после сентябрьских выборов в Заксобрание.