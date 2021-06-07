07 июня 2021

Сенатор, который рискует потерять пост, получил орден от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, чернецкий аркадий
Аркадий Чернецкий получил орден Александра Невского Фото:

Сенатор Совфеда от Свердловской области Аркадий Чернецкий награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме него орденом были награждены три сенатора.

Чернецкий работает в Совете Федерации с 2010 года, представляя свердловское Заксобрание. В последние месяцы в политтусовке курсируют слухи о том, что место Чернецкого в парламенте может занять кто-то из окружения губернатора Евгения Куйвашева (например, его заместитель Азат Салихов). Однако сам Чернецкий ранее говорил, что согласовал с главой региона сохранение в статусе сенатора после сентябрьских выборов в Заксобрание.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...