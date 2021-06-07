Курганские власти смягчили ограничения для подростков

Детям разрешили ходить в общественные места без взрослых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Запрет на посещение общественных мест несовершеннолетними без сопровождения взрослых, действовавший в Курганской области с октября 2020 года, отменен. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID, сообщает telegram-канал регионального правительства.

«Новое решение оперативного штаба: отменен запрет на посещение несовершеннолетними жителями области общественных мест без сопровождения взрослых. Данная мера была введена в октябре прошлого года. В сложной эпидситуации это помогло сократить время пребывания подростков в торговых центрах, значит, минимизировать риски распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмену запрета областные власти объяснили началом летних каникул. Дети будут больше находиться на улице, в оздоровительных лагерях на природе, поясняют в правительстве.

Ограничения для курганских подростков, вызванные пандемией коронавируса, действовали в регионе с 18 октября 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Власти запретили детям выходить из дома без сопровождения взрослых, причем введение запрета также объясняли предстоящими каникулами: дети проводили время в торговых центрах и ресторанах быстрого питания. Изначально эту меру вводили до 8 ноября, но затем продлили.