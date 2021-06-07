Житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе

Стрелявший мужчина задержан полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета во дворе жилого дома в микрорайоне Эльмаш. Поводом стал личный конфликт, пострадал как минимум один человек. Стрелявший задержан полицией, сообщили URA.RU жители района.

«Мужик заехал на машине во двор на Старых Большевиков, вылез и начал целенаправленно стрелять в кого-то. Похоже, что пистолет не боевой. Попал в другого человека, ранил в живот», — рассказал очевидец. По его словам, к пострадавшему уже приехали медики. Стрелявший, по словам свидетелей, вел себя неадекватно.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что нападавший мужчина задержан на месте происшествия. У него есть признаки опьянения. «Около 15.00 в отдел полиции № 14 поступило сообщение о конфликте, в ходе которого гражданину были нанесены телесные повреждения. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сказали в ведомстве.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге произошла стрельба в микрорайоне Химмаш. Бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее прооперировали 31 мая. Сам Болков позднее заявил, что не хотел стрелять в ребенка и извинился перед семьей девочки.