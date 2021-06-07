В Кургане продается машина за 10 млн рублей

Машину за 10 млн выставил курганец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сайте Avito житель Кургана выставил на продажу машину за 10 млн рублей. Автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска.

«Продам автомобиль м999мм45 (красивые номера) только с госномером. Цена 10 млн рублей», — говорится в объявлении о продаже автомобиля.

Машина в комплектации Comfortline имеет пробег более 115 тысяч километров. В собственности у одного хозяина. Коробка передач — робот. Модификация — 1.4 TSI DSG (150 л. с.). По данным AVITO, цена больше рыночной на 8,7 млн рублей. Получить комментарии продавца URA.RU не удалось. На телефонный звонок журналиста он не ответил.

Ближайший по стоимости автомобиль в Кургане продается за 8,5 млн рублей. Это — M Sport Pro., BMW X7, 2020 года выпуска. Владелец указал, что машина американской сборки. Была во владении у одного хозяина. Имеет сервис на 5 лет или 100 000 км (включает в себя бесплатное замена масла, фильтров, свечей зажигания, жидкости тормозные и т. д). В идеальном состоянии, без ДТП. Владелец покупателю с наличкой обещает скидку.

В Кургане продается самый дорогой автомобиль Скрин с сайта Avito