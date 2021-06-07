07 июня 2021

В Кургане продается машина за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, стоянка, автомобильная парковка, автомобили, машины
Машину за 10 млн выставил курганец Фото:

На сайте Avito житель Кургана выставил на продажу машину за 10 млн рублей. Автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска.

«Продам автомобиль м999мм45 (красивые номера) только с госномером. Цена 10 млн рублей», — говорится в объявлении о продаже автомобиля.

Машина в комплектации Comfortline имеет пробег более 115 тысяч километров. В собственности у одного хозяина. Коробка передач — робот. Модификация — 1.4 TSI DSG (150 л. с.). По данным AVITO, цена больше рыночной на 8,7 млн рублей. Получить комментарии продавца URA.RU не удалось. На телефонный звонок журналиста он не ответил.

Ближайший по стоимости автомобиль в Кургане продается за 8,5 млн рублей. Это — M Sport Pro., BMW X7, 2020 года выпуска. Владелец указал, что машина американской сборки. Была во владении у одного хозяина. Имеет сервис на 5 лет или 100 000 км (включает в себя бесплатное замена масла, фильтров, свечей зажигания, жидкости тормозные и т. д). В идеальном состоянии, без ДТП. Владелец покупателю с наличкой обещает скидку.

В Кургане продается самый дорогой автомобиль

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...