Аборигенам ЯНАО расширили список мест для получения образования

Расширение списка позволит учиться ближе к дому Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Абитуриенты из числа коренных народов ЯНАО смогут использовать региональный образовательный сертификат не только для поступления в Ямальский многопрофильный колледж (ЯМК), но и в другие учреждения профессионального образования региона, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. Воспользоваться сертификатом, как и в прошлом году, смогут до 75 северян из семей КМНС, ведущих традиционное хозяйство.

В обновленном списке, кроме ЯМК и его филиала в Лабытнанги, указаны Ямальский полярный агроэкономический колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Надымский профессиональный колледж. «Ранее использовать образовательные сертификаты можно было только в ЯМК», — рассказали представители окружного правительства.

В пресс-службе напомнили, что первые 58 образовательных сертификатов на обучение в ЯМК были выданы в прошлом году. В среднем стоимость такого сертификата на год — 323 тысячи рублей, весь период обучения оплачивается из окружного бюджета.

Студенты колледжей из числа КМНС при условии, что их возраст не достиг 23 лет, на период обучения находятся на полном обеспечении за счет бюджета. Учащихся обеспечивают питанием, одеждой, обувью, инвентарем на весь период обучения, сумма расходов на одного студента КМНС составляет 147 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что представителям КМНС, поступающим в аспирантуру, губернаторские гранты увеличили в шесть раз — до 100 тысяч рублей. При этом, несмотря на усилия властей по решению проблем коренного населения, многие льготы остаются для них недоступными.