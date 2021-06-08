Тюменским бюджетникам не хватает денег на покупку жилья

В областной думе заявили, что тюменским бюджетникам нужно вернуть право на покупку «вторички» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медики и педагоги Тюменской области не могут купить себе жилье из-за изменения регионального закона. Об этом на сайте областного парламента сообщает его пресс-служба, со ссылкой на депутата облдумы Сергея Романова.

«Проблема в том, что ранее граждане (работники здравоохранения и образования — прим. URA.RU) по областной программе могли приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Недавно вторую возможность убрали. У людей стало просто не хватать денег на покупку квартиры», — цитирует депутата Тюменской областной думы Сергея Романова пресс-служба парламента.

Речь идет о программе, в рамках которой работники бюджетной сферы могут получить субсидии на покупку жилья. В настоящее время потратить средства можно на новое жилье, либо вложить средства в долевое строительство.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона. «Условие об использовании выплаты на приобретение жилья только на первичном рынке установлено с 2017 года. С тех пор программа все также востребована, снижение спроса не наблюдается. Помимо выплаты можно получить льготный займ до миллиона рублей. Ставка — 1%, срок погашения — десять лет», — рассказали агентству в оперштабе.

Там добавили, что две меры поддержки вполне позволяют приобрести жилье. А случаи отказов от участия в программе единичны.