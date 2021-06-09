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Олигарха Ситникова из ЯНАО освободили из-под стражи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В СУ СКР по ЯНАО прокомментировать ситуацию не смогли (архивное фото) Фото:

Владельца корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникова освободили из-под стражи в Новом Уренгое. Задержанный 8 июня по делу компании ООО «Магистраль», Ситников провел под стражей сутки и вышел вечером 9 июня. Об этом URA.RU сообщила адвокат бизнесмена Светлана Скоробогатова

«Вчера вечером в районе 19:40 Ситникова освободили. Следователь вынес постановление об освобождении из-под стражи», — уточняет защитник бизнесмена.

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Сейчас Ситников находится под подпиской о невыезде. Адвокат бизнесмена отметила, что в деле ООО «Магистраль» еще не поставлена точка и суду предстоит разобраться, причастен ли Ситников к этой компании. Следствие предполагает, что ямальский олигарх является фактическим руководителем ООО «Магистраль». Сейчас в суде рассматривается дело о ряде экономических преступлений, к которым, по версии следствия, причастен бизнесмен. В СУ СКР по ЯНАО прокомментировать освобождение олигарха не смогли.

Ситников был задержан 8 июня на 48 часов. Его адвокат и приближенные к нему люди рассказали подробности задержания. Следственные органы обвиняют Ситникова в неуплате налогов. По данным правоохранителей, сумма ущерба от действий олигарха превышает 700 миллионов рублей.

Обновлено в 12.24:

«Сотрудникам необходимо было выполнить все следственные мероприятия, в которых бизнесмен мог помешать. После этого необходимость задержания Ситникова отпала и его освободили», — прокомментировали освобождение Ситникова в СУ СКР по ЯНАО.

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