В столице ЯНАО откроет магазины еще одна федеральная сеть

В ближайшие месяцы в Салехарде откроются первые магазины федеральной сети «Магнит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ритейлер уже начал поиск сотрудников в столице ЯНАО.
«Весной мы планируем открытие нескольких первых магазинов в Салехарде форматов „Магнит у дома“ и „Магнит Косметик“. Жителям будет доступен широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров по привлекательным ценам, при этом упор будет сделан на продукцию региональных производителей», — рассказали агентству представители «Магнита».
В пресс-центре службы занятости населения ЯНАО сообщили, что «Магнит» активно ищет работников в Салехарде. Торговой сети нужны продавцы, товароведы, директор и консультанты. На данный момент с кандидатами проводят собеседования.
Точная дата открытия первых точек пока не раскрывается. На данный момент, «Магнит» работает в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и других населенных пунктах ЯНАО.
В декабре 2020 года в Салехарде начали работу первые магазины сети «Пятерочка». Это стало возможно после открытия круглогодичного проезда по дороге Салехард — Надым, которую строили почти 10 лет. Трасса связала столицу Ямала с основной сетью дорог, позволив зайти в город федеральному бизнесу. Также власти Салехарда планируют открыть первый современный ТРЦ.
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