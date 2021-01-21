21 января 2021
20 января 2021

В столице ЯНАО откроет магазины еще одна федеральная сеть

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде весной откроются первые магазины «Магнит» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие месяцы в Салехарде откроются первые магазины федеральной сети «Магнит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ритейлер уже начал поиск сотрудников в столице ЯНАО.

«Весной мы планируем открытие нескольких первых магазинов в Салехарде форматов „Магнит у дома“ и „Магнит Косметик“. Жителям будет доступен широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров по привлекательным ценам, при этом упор будет сделан на продукцию региональных производителей», — рассказали агентству представители «Магнита».

В пресс-центре службы занятости населения ЯНАО сообщили, что «Магнит» активно ищет работников в Салехарде. Торговой сети нужны продавцы, товароведы, директор и консультанты. На данный момент с кандидатами проводят собеседования.

Точная дата открытия первых точек пока не раскрывается. На данный момент, «Магнит» работает в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и других населенных пунктах ЯНАО.

В декабре 2020 года в Салехарде начали работу первые магазины сети «Пятерочка». Это стало возможно после открытия круглогодичного проезда по дороге Салехард — Надым, которую строили почти 10 лет. Трасса связала столицу Ямала с основной сетью дорог, позволив зайти в город федеральному бизнесу. Также власти Салехарда планируют открыть первый современный ТРЦ.

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