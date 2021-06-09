Текслер выбрал замену арестованному челябинскому замминистра

Иван Белавкин минимум два месяца не сможет исполнять привычные обязанности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Обязанности задержанного ФСБ и арестованного по обвинению во взяточничестве первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина будет исполнять начальник управления инженерной инфраструктуры ведомства Людмила Алпатова. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

«На период отсутствия первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Белавкина И. В. возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Л. П. Без освобождения от основных должностных обязанностей, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности первого замминистра строительства и инфраструктуры», — говорится в постановлении главы региона. Сам текст опубликован 10 июня на интернет-портале официальной правовой информации.

Силовики задержали первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области утром 3 июня. Прямо с коллегии министерства сотрудники ФСБ вывели его в кабинет, дали ознакомиться с бумагами и увезли на допрос. На следующий день прошло закрытое заседание суда, где по ходатайству следствия Белавкина арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки на сумму более 1 млн рублей.

Сейчас расследуются также уголовные дела еще одного замминистра строительства региона — Татьяны Антоновой, — и бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Их обвиняют в махинациях при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Череда уголовных дел в минстрое началась с задержания руководителя фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова в феврале 2020 года.