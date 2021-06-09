Пострадавших доставили в Екатеринбург на вертолете Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Жителей Лесного, пострадавших в крупной дорожной аварии утром 10 июня, вертолетом привезли в Екатеринбург. Первый медицинский борт приземлился на стадионе возле городской больницы №23, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Вертолет сел в 14:30, на борту первый пострадавший в тяжелом состоянии. Он подключен к ИВЛ», — сообщил корреспондент агентства. На месте посадки борт встретила машина реанимации. В данный момент в Екатеринбург везут еще одного пациента. Этот вертолет вернется в Лесной за остальными пострадавшими. Всего к месту аварии отправились три вертолета Центра медицины катастроф.

Врач территориального Центра медицины катастроф Иван Гайфулин, который был на борту вертолета, заявил URA.RU, что у доставленного пациента закрытая черепно-мозговая травма и переломы костей бедра. «Состояние пациента стабилизировано. Подготовка [к перевозке] проводилась в течение 2,5 часа. За это время пациенту перелита кровь, проведено обезболивание», — поделился Гайфулин.

Смертельное ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. Автобус №4 въехал в толпу людей, в результате погибли шесть человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Прокурор Свердловской области Борис Крылов распорядился начать по всему региону проверки технического состояния служебного транспорта. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работает замначальника областного главка МВД Владимир Миронов. В корпорации «Росатом» пообещали оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших в смертельной аварии.

Первый вертолет приземлился на стадион возле больницы №23 Фото: Анна Майорова © URA.RU

На месте приземления вертолета дежурила машина реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациент получил тяжелые травмы. Его состояние стабилизировано, говорят врачи Фото: Анна Майорова © URA.RU