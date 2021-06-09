СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Лесном

Следователи проверяют обстоятельства смертельного ДТП в Лесном Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Следственное управление СК комитет России по Свердловской области возбудило уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего 10 июня в Лесном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«В связи с происшествием в городе Лесном возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, в автобусе во время аварии находились несколько десятков человек, но погибли только те, кто стоял на остановке. Следователи продолжают работать на месте ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Лесном около предприятия «Электрохимприбор» (входит в корпорацию «Росатом»). Погибли шесть человек, еще 15 рабочих предприятия получили травмы разной степени тяжести. Силовики проверяют обстоятельства ДТП и проводят проверку. В пресс-службе Росатома информацию еще не комментировали. Но гендиректор ФГУП «Электрохимприбор» Сергей Жамилов 10 июня срочно вылетел в муниципалитет, отменив все совещания. Он уже пообещал, что Росатом окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших в смертельной аварии.