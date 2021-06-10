В этих регионах доходы богатых превысили заработки бедных в 10 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Такие данные следуют из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В этих регионах доходы богатых превысили заработки бедных в 8—10 раз, пишут «Известия». Самое сильное неравенство отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе обеспеченная часть граждан получает в 10,2 раза больше (215,9 тысяч против 21,2 тысячи рублей). Вторую строчку антирейтинга занял Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тысяч против 21,3 тысяч рублей). Москва находится на третьем месте. Там разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысяч против 20,3 тысяч рублей).

Далее следует Чукотский автономный округ (8,5 раза), Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза). При этом в среднем по России уровень неравенства немного сократился.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке (124,3 тысячи рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи), на третьем — Москва (104,4 тысячи). Специалисты сервиса «VK Работа» назвали самые востребованные в российских регионах профессии, сообщает RT. К примеру, в ЯНАО чаще всего ищут строителей, готовых работать вахтовым методом.