Праздничные мероприятия будут проходить в течение нескольких дней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Программа празднования 100-летия знаменитого курганского врача Гавриила Илизарова опубликована на сайте правительства области. Основные мероприятия пройдут 15 июня — в день рождения известного ортопеда-травматолога.

«Празднование значимого для Курганской области мировой медицины события пройдет в течение нескольких дней», — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. В Центре Илизарова 12 июня стартует научная программа, в рамках которой пройдет обучающий двухдневный курс по современной детской ортопедии и травматологии от ведущих европейских специалистов. Это будет первый в России подобный симпозиум под эгидой Европейского педиатрического сообщества ортопедов (EPOS).

15 июня в Центре Илизарова пройдет торжественное мероприятие. В 10.00 состоится церемония спецгашения почтовых марок, посвященных Илизарову. Купить марку можно будет вечером возле филармонии, где в 18 часов начнется праздничная программа. Библиотеки подготовят интерактивные площадки и познавательные викторины, а на сцене состоится концерт учеников школ искусств региона.

В 21.00 начнется программа фестиваля «Шедевры классической музыки», в рамках которого выступят солисты Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Гусева и Михаил Головушкин, а также Зауральский симфонический оркестр. С 16 по 18 июня пройдет Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения».

Параллельно с днем рождения академика Илизарова в Кургане отпразднуют 70-летие разработанного им уникального метода чрескостного остеосинтеза и 50-летие Центра Илизарова. Торжественное мероприятие планирует посетить заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова, сообщало ранее URA.RU. В начале года было принято решение назвать в честь Илизарова аэропорт Кургана.