Упал уровень доверия россиян к Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За неделю снизился уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и лидерам парламентских фракций ЛДПР и КПРФ Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову. Об этом говорят итоги опроса, проведенного ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 31 мая по 6 июня. «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66% респондентов (-0,4п.п.), Михаилу Мишустину — 51,3% (-0,1п.п.), Владимиру Жириновскому — 31,1% (-2,4п.п.), Геннадию Зюганову — 25,4% (-0,3п.п.)», — указано в обзоре на сайте ВЦИОМ.

Больше доверять граждане стали только лидеру лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову. За неделю его рейтинг вырос на 0,7 пунктов и составил 26,9%.

Рейтинг доверия россиян к Путину сохраняется в коридоре 63-66% с января 2021 года. Показатель не изменило даже расследование Алексея Навального, заявляли ранее политологи. Вместе с тем, с апреля падают рейтинги депутатов Жириновского, Зюганова и Миронова, передает издание «Правда.ру».