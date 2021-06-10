10 июня 2021
09 июня 2021

Сенатор Пушков летит в Пермь рассказать депутатам про Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, пушков алексей
Алексей Пушков вновь планирует стать депутатом заксобрания Пермского края Фото:
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков 17 июня будет находиться в Перми. Сенатор на пленарном заседании расскажет депутатам регионального заксобрания о поправках в Конституцию.

«Доклад сенатора РФ Пушкова Алексея. „Поправки в Конституцию Российской Федерации, их востребованность гражданами России“», — сказано в проекте повестки пленарного заседания законодательного собрания Пермского края. Пушков будет выступать сразу после губернатора Дмитрия Махонина, который отчитается о работе регионального правительства в 2020 году.

Представитель Пушкова в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил приезд сенатора в Пермь. При этом тему доклада и программу визита Пушкова оставили без комментариев, сославшись на занятость члена Совета Федерации.

URA.RU рассказывало, что Пушков участвовал в праймериз «Единой России». Он с незначительным преимуществом опередил советника председателя совета директоров Пермской финансово-производственной группы Георгия Ткаченко (3457 против 3353 голосов). Третье место в группе занял актер из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, который набрал 1372 голоса.

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