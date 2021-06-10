В Кургане ввели новые запреты на купание в Тоболе

На трех участках реки Тобол в Кургане официально запретили купаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана запретили купаться на трех участках реки Тобол. Постановление администрации города об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Запретить купание населения на реке Тобол в установленных зонах транспортной безопасности для железнодорожного моста через реку Тобол, автомобильного моста через реку Тобол автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“, охранной зоне гидротехнического сооружения Курганского водохранилища», — говорится в документе. Отмечается, что такое решение принято «в целях предотвращения угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека».

В ближайшее время в указанных зонах запрета установят информационные знаки «Купание запрещено». Это поручено сделать управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что власти определили три места в Кургане, где летом будет разрешен массовый отдых. Два из них — на реке Тобол, (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара), третье — на карьере «Голубые озера». По данным регионального ГУ МЧС, в 2021 году в Курганской области предварительно планируют открыть 35 мест для купания. Сейчас ведется работа по их подготовке. «Купальный сезон не открыт. Планировалось открытие пляжей на 1 июня, но пока эти мероприятия до конца не выполнены на уровне муниципалитетов», — заявлял 9 июня глава ведомства Юрий Землянский. В начале июня администрация Кургана отменила три автобусных маршрута до «Голубых озер», расположенных в лесном массиве, объяснив это чрезвычайной пожарной опасностью.