10 июня 2021

В Кургане ввели новые запреты на купание в Тоболе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , дамба, река тобол, паводок, дамба кургана, водоконал
На трех участках реки Тобол в Кургане официально запретили купаться Фото:

Власти Кургана запретили купаться на трех участках реки Тобол. Постановление администрации города об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Запретить купание населения на реке Тобол в установленных зонах транспортной безопасности для железнодорожного моста через реку Тобол, автомобильного моста через реку Тобол автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“, охранной зоне гидротехнического сооружения Курганского водохранилища», — говорится в документе. Отмечается, что такое решение принято «в целях предотвращения угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека».

В ближайшее время в указанных зонах запрета установят информационные знаки «Купание запрещено». Это поручено сделать управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что власти определили три места в Кургане, где летом будет разрешен массовый отдых. Два из них — на реке Тобол, (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара), третье — на карьере «Голубые озера». По данным регионального ГУ МЧС, в 2021 году в Курганской области предварительно планируют открыть 35 мест для купания. Сейчас ведется работа по их подготовке. «Купальный сезон не открыт. Планировалось открытие пляжей на 1 июня, но пока эти мероприятия до конца не выполнены на уровне муниципалитетов», — заявлял 9 июня глава ведомства Юрий Землянский. В начале июня администрация Кургана отменила три автобусных маршрута до «Голубых озер», расположенных в лесном массиве, объяснив это чрезвычайной пожарной опасностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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