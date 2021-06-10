10 июня 2021

Адвокат: экс-главу МУГИСО отпустили под залог

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Первое заседание переизбранного кабинета министров правительства СО. Екатеринбург, пьянков алексей
Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Пьянков был отпущен после допроса в СК под подписку о невыезде Фото:
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Дело главы МУГИСО

Экс-главу министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова после предъявления обвинений по новым эпизодам дела МУГИСО отпустили из Следственного комитета без подписки о невыезде. Это связано с тем, что в отношении него продолжает действовать обеспечительная мера в виде залога, уплаченного еще в 2016 году. Об этом URA.RU заявил адвокат Пьянкова Николай Каргаполов.

Следователи предъявили экс-министру обвинения 10 июня. «У Пьянкова залог, который был назначен областным судом. Его никто не отменял и не изменял с тех пор [с осени 2016 года]», — рассказал Каргаполов.

В ночь на 10 июня оперативники ФСБ провели следственные мероприятия по десяти адресам в Екатеринбурге. По итогам была задержана первый замглавы МУГИСО Елена Николаева и еще девять человек. Суд должен назначить им меры пресечения. Оперативно-следственные действия связаны с уголовным делом в отношении руководства МУГИСО, возбужденным в апреле 2016 года.

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Алексей Пьянков, который тогда руководил ведомством, сначала был помещен в СИЗО, а затем переведен под домашний арест. В ноябре 2016 его отпустили на свободу под залог в два миллиона рублей.

Ранее Николай Каргаполов уточнял, что в деле МУГИСО появились новые эпизоды (какие именно, он не уточнял). Обыски у Пьянкова ночью 10 июня, говорил юрист, были проведены без санкции суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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