Расследование дела МУГИСО длится более 5 лет Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

В Екатеринбурге начались судебные процессы по избранию меры пресечения для фигурантов дела МУГИСО. Людей из окружения замминистра Елены Николаевой, задержанных в ночь на 10 июня силовиками, развезли по разным судам города, сообщил источник URA.RU в силовой среде.

«Задержанных, которых следствие готово отправить под арест, развезли по районным судам по месту жительства. Сама Николаева находится в изоляторе временного содержания», — сообщил источник, уточнив, что таким образом силовики стараются снизить информационный шум.

В Ленинский районный суд, где ожидается избрание меры пресечения для Николаевой, документы из следственных органов не поступили. По данным еще одного источника URA.RU, в Кировском райсуде начался процесс по избранию меры пресечения для другого фигуранта дела МУГИСО. Кроме того, заседания пройдут в Верх-Исетском и Октябрьском судах Екатеринбурга, а также в Белоярском райсуде и суде Богдановича.

Сотрудники СУ №4 СК РФ и оперативники ФСБ в ночь на 10 июня задержали 10 человек, связанных с новыми эпизодами дела МУГИСО. СКР разбирается в делах министерства с 2016 года, когда ведомством руководил Алексей Пьянков. Первым эпизодом в этом деле была взятка в размере 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников здания возле Центрального стадиона. Сам Пьянков, которым СКР интересуется больше всего, заявлял URA.RU, что не собирается покидать Россию.