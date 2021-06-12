Под Екатеринбургом в ДТП погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Столкнулись два легковых автомобиля (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в ДТП столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии умерли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«В Ивдельском районе Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 4 человек погибли, из них два ребенка, еще, как минимум 5, получили различной степени тяжести травмы», — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его информации, столкнулись автомобили «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машина из Приобья, вторая из Сургута.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказывается помощь.

Ранее смертельная авария парализовала движение на кольцевой дороге Екатеринбурга. В результате ДТП умер человек, и образовалась пробка длиной более десяти километров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...