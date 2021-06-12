Под Екатеринбургом в ДТП погибли четыре человека

Столкнулись два легковых автомобиля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в ДТП столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии умерли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«В Ивдельском районе Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 4 человек погибли, из них два ребенка, еще, как минимум 5, получили различной степени тяжести травмы», — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его информации, столкнулись автомобили «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машина из Приобья, вторая из Сургута.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказывается помощь.

Ранее смертельная авария парализовала движение на кольцевой дороге Екатеринбурга. В результате ДТП умер человек, и образовалась пробка длиной более десяти километров.