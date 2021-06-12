Низкие темпы вакцинации в РФ привели к ухудшению обстановки с коронавирусом, считает врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители России сами виноваты в постепенном возвращении коронавирусных ограничений. Низкие темпы вакцинации в РФ привели к ухудшению эпидобстановки. Об этом URA.RU сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя возвращение ограничений в столице мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Единственный путь предотвратить рост числа заболеваний, это начать вакцинироваться. Ни один из нас не имеет права вякнуть, что ему что-то не нравится, ведь давно есть возможность пойти и привиться от коронавируса. Из-за того, что ленивые люди не могут побороть свой страх перед вакцинацией, страдают те, кто уже привился», — заявил URA.RU Мясников.

Предотвратить повторное введение COVID-ограничений поможет только вакцинация, считает врач. «Посмотрите на Израиль, на Европу, на США. Мы самые последние в Европе по уровню вакцинации. Я предупреждал россиян о необходимости вакцинироваться еще в феврале. О чем говорили, то и случилось», — подытожил Мясников.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 20 июня с сохранением заработной платы. Также в столице временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах.