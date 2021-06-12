12 июня 2021

Стрелков: встреча Путина и Байдена решит судьбу Донбасса

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Игорь Стрелков заявил о готовности Киева атаковать ДНР и ЛНР Фото:
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Война на Украине

Власти Украины начнут наступление на непризнанные республики Донбасса, если президент России Владимир Путин на грядущей встрече заверит главу США Джо Байдена, что Москва не будет вмешиваться в конфликт. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Они будут наступать, когда будут уверены, что их поддержит НАТО. Либо когда будут уверены, что Россия не окажет сопротивления. Если Путин в ходе переговоров с Байденом даст гарантии, что Россия не вмешается, то они пойдут в наступление сразу, поскольку они к нему готовы», — сообщил он URA.RU. Он добавил, что Киев планировал наступление еще весной, но отменил его.

Профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин в разговоре с агентством подтвердил, что сценарий наступления вооруженных сил Украины на Донбасс возможен. «К этому все готовятся. Но если Байден и Путин снимут остроту вопроса, обострения не будет», — сказал он.

По словам политолога, решение по наступлению будет также зависеть от возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Байденом в Вашингтоне. «Встречу Зеленского с Байденом ждут и правые, и настроенные мирно. Если будет отмашка для националистов, что Америка поддерживает Украину как основную силу, направленную против России, тогда мы увидим атаки и накаты в Донбассе», — считает Ярулин.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Президент России от этих переговоров ждет восстановления личных контактов. В США заявили о готовности обсуждать острые вопросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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