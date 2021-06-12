Вирусологи рассказали, какой будет третья волна коронавируса в РФ

13 июня в России было выявлено 14 723 случаев заражения коронавирусом, что на 1 213 больше, чем сутками ранее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Третий подъем заболеваемости коронавирусом в России не превысит 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я думаю, что величина подъема заболеваемости нынешнего будет существенно меньше. Трудно гадать, но, думаю, что на треть точно меньше. Надеюсь, что мы не заберемся выше 20 тысяч [случаев COVID-19 в сутки]», — рассказал URA.RU Чепурнов.

По словам вирусолога, подъем заболеваемости будет продолжаться не дольше месяца. «Надеюсь, к концу первой декады июля это все пойдет на спад. И отсюда один вывод: использовать все возможности, как агитационные, так и принудительные для ускорения темпов вакцинации», — сказал Чепурнов.

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко отметил, что теплая погода никак не влияет на распространение коронавируса. «Климатические явления и факторы не должны иметь никакого значения. В прошлом году обсуждалась такая точка зрения, что летом жаркие дни, инсоляции солнечные приводят к инактивации вируса, потому что вирус разрушается при высоких температурах. Ну, возьмите две тропические страны: Бразилия и Индия. Там вечно жаркий климат. Там заболеваемость была на втором и третьем месте после США», — подчеркнул в беседе с URA.RU Бутенко.

13 июня в России было выявлено 14 723 случая заражения коронавирусом. Это на 1 213 случаев больше, чем днем ранее. Больше всего заболевших в Москве — 7 704. Пиковое значение в столице было зафиксировано 24 декабря. Тогда было выявлено 8 203 случая COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил о нерабочих днях с 15 по 19 июня.