Водонаева попала в больницу с опасным диагнозом

Водонаеву снова госпитализировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущую, блогера и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву вновь госпитализировали, звезде поставили опасный диагноз. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Водонаева опубликовала фото и рассказала, что ей стало плохо, когда она находилась в Санкт-Петербурге. «Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью», — написала блогер.

Она также сообщила, что через четыре часа после приступа вернулась в Москву и прошла обследование. Ей поставили диагноз «транзаторная ишимическая атака». Водонаева отметила, что сейчас находится в больнице.

В апреле телеведущую уже госпитализировали с подозрением на микроинсульт, пишет агентство Nation news. Все началось с того, что она утратила способность внятно говорить. Позже Водонаева рассказала, что ей стало хуже в больнице. В ухудшении самочувствия звезда обвинила врачей.