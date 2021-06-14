14 июня 2021

Водонаева попала в больницу с опасным диагнозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонаеву снова госпитализировали Фото:

Телеведущую, блогера и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву вновь госпитализировали, звезде поставили опасный диагноз. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Водонаева опубликовала фото и рассказала, что ей стало плохо, когда она находилась в Санкт-Петербурге. «Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью», — написала блогер.

Она также сообщила, что через четыре часа после приступа вернулась в Москву и прошла обследование. Ей поставили диагноз «транзаторная ишимическая атака». Водонаева отметила, что сейчас находится в больнице.

В апреле телеведущую уже госпитализировали с подозрением на микроинсульт, пишет агентство Nation news. Все началось с того, что она утратила способность внятно говорить. Позже Водонаева рассказала, что ей стало хуже в больнице. В ухудшении самочувствия звезда обвинила врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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