14 июня 2021

В РФ высмеяли Кулебу за призыв обменять «Северный поток» на Крым. «Не министр, а авоська»

© Служба новостей «URA.RU»
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Газопровод рядом с дачами. Сургут, газопровод, прокладка газопровода, наземная прокладка
На Украине требуют отдать Крым в обмен на газопровод из РФ в Германию Фото:

Интернет-пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который требовал обменять газопровод «Северный поток-2» (NS2) на полуостров Крым. В соцсетях люди предположили, что над Кулебой смеются другие дипломаты.

На своей странице в Twitter украинский министр заявил, что строительство газопровода из России в Германию угрожает безопасности Украины. «„Северный поток-2“ угрожает не экономике, а безопасности Украины. Мы против NS2. NS2 может быть инициирован только при условии, что украинские территории деоккупированы и Украина имеет энергетическую безопасность», — написал Кулеба.

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«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию. Хотя против проекта выступают Евросоюз и США, канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала строительство. Вашингтон не стал вводить санкции против «Северного потока-2», что в Киеве расценили как своеобразное предательство, пишут «Дни.ру». На Украине считают, что страна потеряет газотранспортную сеть после введения «Северного-потока-2». Однако в Германии заявили, что транзит газа через территорию Украины должен продолжаться, несмотря на проект.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Сама Украина итоги референдума не признала и считает полуостров оккупированной территорией. В России заявляют, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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