Интернет-пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который требовал обменять газопровод «Северный поток-2» (NS2) на полуостров Крым. В соцсетях люди предположили, что над Кулебой смеются другие дипломаты.
На своей странице в Twitter украинский министр заявил, что строительство газопровода из России в Германию угрожает безопасности Украины. «„Северный поток-2“ угрожает не экономике, а безопасности Украины. Мы против NS2. NS2 может быть инициирован только при условии, что украинские территории деоккупированы и Украина имеет энергетическую безопасность», — написал Кулеба.
«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию. Хотя против проекта выступают Евросоюз и США, канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала строительство. Вашингтон не стал вводить санкции против «Северного потока-2», что в Киеве расценили как своеобразное предательство, пишут «Дни.ру». На Украине считают, что страна потеряет газотранспортную сеть после введения «Северного-потока-2». Однако в Германии заявили, что транзит газа через территорию Украины должен продолжаться, несмотря на проект.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Сама Украина итоги референдума не признала и считает полуостров оккупированной территорией. В России заявляют, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.
Подписывайтесь на URA.RU в