Боевой снаряд обнаружили жители Тобольска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) обнаружили на одном из городских кладбищ артиллерийский снаряд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«В Тобольске саперы обследовали и уничтожили боеприпас. Его обнаружили местные жители на территории кладбища в 4-м микрорайоне», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Там добавили, что находка оказалась 76-миллиметровым артиллерийским снарядом со следами сильной коррозии. Его отвезли на специальный полигон и уничтожили.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ишима нашел на приусадебном участке старую английскую гранату. Ее идентифицировали как гранату Миллса образца 1915 года. Боеприпас оказался настоящим, хоть и сильно проржавевшим.

Фото: управление Росгвардии по Тюменской области