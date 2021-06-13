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В Тюменской области на кладбище нашли боевой снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., боеприпасы, снаряды
Боевой снаряд обнаружили жители Тобольска (архивное фото) Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) обнаружили на одном из городских кладбищ артиллерийский снаряд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«В Тобольске саперы обследовали и уничтожили боеприпас. Его обнаружили местные жители на территории кладбища в 4-м микрорайоне», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Там добавили, что находка оказалась 76-миллиметровым артиллерийским снарядом со следами сильной коррозии. Его отвезли на специальный полигон и уничтожили.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ишима нашел на приусадебном участке старую английскую гранату. Ее идентифицировали как гранату Миллса образца 1915 года. Боеприпас оказался настоящим, хоть и сильно проржавевшим.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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