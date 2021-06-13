Прокурор судится с правительством Курганской области

Районный прокурор судится с правительством области из-за скотомогильников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Куртамышского района Курганской области потребовал от регионального правительства принять в собственность два бесхозных скотомогильника. С таким иском он обратился в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурор Куртамышского района обратился в суд с иском к региональному правительству о возложении обязанности принять в собственность захоронения биологических отходов», — говорится в сообщении. Прокуратура установила, что скотомогильники в районе деревни Калиновки (Камаганский сельсовет) и села Закоулово (Обанинский сельсовет) на момент проверки не отвечали требованиям законодательства. Кроме того, оказалось, что они являются бесхозяйными, сведения о них в едином госреестре недвижимого имущества отсутствуют.

По закону, если скотомогильники не переданы в ведение органов местного самоуправления, они находятся в совместном ведении Российской Федерации и Курганской области. В связи с этим прокуратура и подготовила исковое заявление в суд. В региональный департамент информационной и внутренней политики URA.RU направило письменный запрос.