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Прокурор судится с правительством Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Районный прокурор судится с правительством области из-за скотомогильников Фото:

Прокурор Куртамышского района Курганской области потребовал от регионального правительства принять в собственность два бесхозных скотомогильника. С таким иском он обратился в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурор Куртамышского района обратился в суд с иском к региональному правительству о возложении обязанности принять в собственность захоронения биологических отходов», — говорится в сообщении. Прокуратура установила, что скотомогильники в районе деревни Калиновки (Камаганский сельсовет) и села Закоулово (Обанинский сельсовет) на момент проверки не отвечали требованиям законодательства. Кроме того, оказалось, что они являются бесхозяйными, сведения о них в едином госреестре недвижимого имущества отсутствуют.

По закону, если скотомогильники не переданы в ведение органов местного самоуправления, они находятся в совместном ведении Российской Федерации и Курганской области. В связи с этим прокуратура и подготовила исковое заявление в суд. В региональный департамент информационной и внутренней политики URA.RU направило письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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