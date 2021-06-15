В Центробанке заявили о восстановлении экономики России

Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ восстановлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономика России восстановилась до докризисного уровня. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня во многих отраслях. И превысила его, и продолжает расти», — сказала глава ЦБ.

Во время доклада Набиуллина объяснила, что Центробанк решил поднять ключевую ставку, потому что российская экономика восстановилась и выдержит повышение. Инфляция вернется к показателю в 4% во второй половине 2022 года

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказал URA.RU, что повышение ключевой ставки может привести к замедлению экономического роста. По его словам, инфляцию сдерживает не только ставка ЦБ, но и укрепляющийся рубль. При этом эксперт считает, что расти он будет недолго.