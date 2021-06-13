Названы сроки запуска движения поездов вдоль Камы в Перми

Осенью между ж/д вокзалами в Перми вновь начнут ходить поезда Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Движение поездов по Горнозаводской ветке вдоль набережной Камы в Перми возобновится осенью. Такие планы озвучил на комитете законодательного собрания Прикамья по развитию инфраструктуры министр транспорта края Андрей Алякринский. Движение поездов между ж/д вокзалами Пермь I и Пермь II на данном направлении было прекращено в декабре 2019 года.

«Министерство транспорта Пермского края планирует восстановить железнодорожное движение между станциями Пермь I и Пермь II в сентябре—октябре», — приводит словам Алякринского «Коммерсант-Прикамье». Ранее стало известно, что власти отказались от идеи запуска трамвайного движения вдоль набережной Камы.

Проект к юбилею Перми (2023 год) планировал реализовать экс-губернатор края Максим Решетников. По его задумке, вместо железнодорожных путей вдоль набережной Камы предполагалось проложить трамвайные пути и пустить скоростной трамвай. Идея главы региона вызвала резкое недовольство горожан. Они организовали петицию против отмены электричек и вышли на масштабный митинг.

Сейчас власти края хотят использовать уже существую железнодорожную инфраструктуру в Перми для запуска наземного метро. Проект предполагается реализовать в несколько этапов и завершить к 300-летию города.