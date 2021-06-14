В уголовном деле олигарха из ЯНАО появились свидетели

По словам инсайдера, слова свидетелей сыграли большую роль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела бизнесмена из ЯНАО Олега Ситникова

Владельца компании «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова из ЯНАО задерживали по делу о неуплате налогов организацией ООО «Магистраль» на основании свидетельских показаний. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к бизнесмену.

«Кроме показаний двух-трех свидетелей, у следствия нет никаких доказательств причастности Ситникова к этой организации. К тому же, совершенно необъективные люди давали показания потому, что ранее бизнесмен писал заявления на свидетелей о хищениях», — поясняет инсайдер.

Также собеседник отметил, что реальный директор компании ООО «Магистраль» Фидан Хайретдинов якобы давал показания и признавал свою вину. В СУ СКР по ЯНАО сообщили, что идет расследование уголовного дела и судить о виновности или невиновности Ситникова очень рано. «Следователи собирают доказательства вины бизнесмена, проводят все необходимые следственные мероприятия», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ранее агентство сообщало, что олигарх был задержан на 48 часов 8 июня по делу компании ООО «Магистраль», к которой, по словам защитников, он не имеет отношения. Источники, приближенные к Ситникову, рассказали о возможных причинах его задержания, а адвокат раскрыл подробности. Следственные органы обвиняют бизнесмена в неуплате налогов, сумма превышает 700 миллионов рублей.