Вассерман назвал главную проблему ЕГЭ

Анатолий Вассерман раскритиковал составителей ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из проблем Единого госэкзамена в его нынешней форме — это низкоквалифицированные разработчики материалов. Таким мнением с URA.RU публицист, кандидат в депутаты Госдумы «Справедливая Россия — За правду», многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«К сожалению, вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. Для того, чтобы улучшить качество экзамена надо в первую очередь обратиться к экспертам», — сказал Вассерман. Он добавил, что необходимо изменить не только форму экзамена, но и содержание школьного образования в целом.

Ранее публицист заявлял, что в ЕГЭ необходимо сократить долю вопросов на заучивание фактов. По его мнению, следует увеличить число заданий, проверяющих понимание материала