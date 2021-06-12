Вассерман назвал главную проблему ЕГЭ

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Анатолий Вассерман раскритиковал составителей ЕГЭ Фото:

Одна из проблем Единого госэкзамена в его нынешней форме — это низкоквалифицированные разработчики материалов. Таким мнением с URA.RU публицист, кандидат в депутаты Госдумы «Справедливая Россия — За правду», многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«К сожалению, вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. Для того, чтобы улучшить качество экзамена надо в первую очередь обратиться к экспертам», — сказал Вассерман. Он добавил, что необходимо изменить не только форму экзамена, но и содержание школьного образования в целом.

Ранее публицист заявлял, что в ЕГЭ необходимо сократить долю вопросов на заучивание фактов. По его мнению, следует увеличить число заданий, проверяющих понимание материала

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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