СМИ: Путин не встретится с властями Швейцарии до саммита с США

Президент РФ Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в Женеву. Об этом сообщил глава города Фредерик Перле.
«Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилету в страну на саммит Россия-США», — передает женевская газета Tribune de Genève. Уточняется, что руководство кантона готовилось к встрече, но все-таки примет отказ российской делегации.
16 июня Путин со своей делегацией встретится в Женеве с президентом США Джо Байденом. Саммит должен начаться в 13:35 по местному времени (14:35 мск).
Согласно графику встречи, сперва состоятся переговоры в узком составе, а затем в расширенном формате. Затем объявят перерыв, после чего Путин и Байден выступят на отдельных пресс-конференциях. В Совете Федерации считают, что американский лидер попытается диктовать свою повестку саммита, передает «
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