Михаил Мишустин утвердил распределение межбюджетных трансфертов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых российским регионам на реализацию мероприятий по снижению объема выбросов загрязняющих веществ в промышленных центрах. Документ опубликован 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о распределении 4,8 млрд рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» для четырех регионов. Забайкальский край получит 352 млн рублей, Вологодская область — 574 млн рублей, Кемеровская область — 1 млрд 598 млн рублей. Больше всех, 2 млрд 284 млн рублей получит Челябинская область.

«Эти средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей). 370 млн рублей планируется потратить на закупку 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска», — заявили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера.

О том, что Челябинская область вошла в числе четырех регионов, которые получат, в рамках нацпроекта «Экология» дополнительную поддержку из федерального бюджета, стало известно 10 июня. Об этом на заседании правительства РФ объявил Мишустин.

Челябинская область получила почти 2,3 млрд рублей Скрин: официальный интернет-портал правовой информации.