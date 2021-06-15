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Федеральный чиновник сделал заявление о тюменских пожарах на ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В пиковый период тушить лесные пожары помогали и специалисты федеральной «Авиалесоохраны» Фото:

Глава федеральной «Авиалесоохраны» Николай Кривошеев рассказал о том, что пожары в Тюменской области стали самыми крупными за последние 20 лет. Об этом он заявил в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

«В Тюмени 20 лет не было такой горимости. То есть в этом году Тюмень выстрелила с большими площадями, с тяжелыми пожарами, когда подсушенные болота не дают возможности специалистам затащить туда тяжелую технику, которая помогала бы в опашке», — рассказал в эфире Кривошеев.

По словам руководителя ведомства, сегодня на территории Тюмени на контроле остаются лесные возгорания на площади порядка 600 гектаров, половина локализована. «80-90% причин возникновения пожаров — это неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой растительности. Переломить одномоментно менталитет русского человека достаточно сложно. Но попытки мы предпринимаем — и кнутом, и пряником. Есть штрафные санкции, уголовная ответственность», — добавил Кривошеев в ходе интервью.

По данным оперативного штаба Тюменской области, в регионе назначено 611 штрафов лицам, уличенным в нарушении противопожарного режима. Общая сумма — 6,3 млн рублей. Кроме того, возбуждено 22 уголовных дела. Сейчас в области действует 18 лесных и один ландшафтный пожар.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отменили режим ЧС. Однако продолжает действовать режим повышенной готовности, который запрещает гражданам посещать леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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