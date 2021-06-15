Собак и кошек в Челябинской области привьют от коронавируса

Любители животных в Челябинске могут привить питомцев от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске ветеринары начали прививать от коронавируса собак и кошек. Об этом сообщили URA.RU в ОГБУ «Челябинская ветстанция».

«Все принимаемые в стране меры были направлены только на защиту населения от заражения COVID-19. С 16 июня в аптечных пунктах появилась вакцина для животных, которая доступна для жителей Челябинска, желающих защитить своих питомцев от ковида. Вакцина Карнивак-Ков (Carnivac-Cov) предназначена для плотоядных пушных зверей, а также собак и кошек», — пояснили URA.RU на ветеринарной станции.

Цена одной дозы составляет 377 рублей. Собак и кошек прививают ей двукратно — через 21 день — начиная с 6-месячного возраста. Ревакцинируют их через 6 месяцев.

Также 16 июня власти Челябинской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом среди жителей области. На сегодня полностью исчерпаны места в областном инфекционном центре, главврачи лечебных учреждений предупреждены о возможности расконсервации ковидных баз. Резерв по ковидным койкам в области снизился до 10%. Полностью изолированы от общения с внешним миром сотрудники загородных лагерей и отдыхающие в них дети. В случае дальнейшего ухудшения ситуации Южный Урал готов вернуться к жестким ограничительным мерам, действовавшим во время пандемии.