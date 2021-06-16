Росстат определил самые расточительные и экономные регионы УрФО

Тюменцы зарабатывают меньше, чем тратят, а вот ямальцы остаются в весомом плюсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы тратят больше, чем зарабатывают, а самыми экономными в УрФО оказались жители ЯНАО. Такие данные опубликованы на сайте Росстата, в отчете о социально-экономическом положении России за четыре месяца 2021 года. Согласно ему, самая большая разница между номинальными доходами и расходами оказалась у тюменцев.

«Номинальные денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения. Тюменская область (без автономных округов): 29 575 рублей — 31 562 рубля», — такие данные приводит Росстат в отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель 2021 года.

Согласно документу, тюменцы зарабатывают меньше, нежели тратят. Однако аналитики уточняют, что речь идет о номинальном, а не реальном показателе. Он рассчитан методом деления общей суммы доходов жителей на число проживающих в регионе.

В отчете отражены результаты и для других регионов УрФО. Согласно им, самая большая разница между доходами и тратами (в пользу первых) наблюдается у жителей ЯНАО. Они в среднем зарабатывают 88 059 рублей, а тратят 40 324.

На втором месте жители ХМАО (50 845 против 39 504 рублей), на третьем — курганцы, у которых после всех необходимых трат остается 14,25% доходов (20 333 против 17 435 рублей). Далее следуют жители Челябинской (24 288 против 21 033, или 13,4%) и Свердловской областей (33 644 против 29 812, 11,3%).

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