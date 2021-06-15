Психолог объяснил, почему у россиян низкие зарплаты

Главная причина низких зарплат среди россиян кроется в менталитете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многие россияне годами получают низкую зарплату и не пытаются изменить свой уровень жизни. Причин на это несколько, одна из них — менталитет. Об этом заявила психолог Юлия Зюганова.

«Первая причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка „терпи“ является корнем проблемы», — цитирует эксперта «Прайм».

По ее словам, люди попросту не могут выбраться из «зоны комфорта», боятся перемен и провалов. Однако психолог заверяет, что добиться успеха можно исключительно преодолевая препятствия и проблемы. Зюганова подчеркнула, что нет роста в зоне комфорта и нет комфорта в зоне роста. Также она отметила, что многие россияне боятся денег, а у некоторых развит комплекс «бедность мышления». «Люди с ним всегда склонны обвинять в своих неудачах других — президента, учителя, Европу, олигархов», — сказала эксперт. Также мешает достичь высоких доходов низкая самооценка, подытожила Зюганова.

Ранее аналитики в ходе опроса выяснили, что среднестатистический россиянин мечтает о зарплате в 131,6 тысяч рублей. Жители Москвы хотят получать 158,7 тысячи рублей, Петербурга — 151,9 тысячи, а Краснодара — 126,9 тысячи. Пятерку по самым высоким ожиданиям замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тысячи рублей) и Нижнего Новгорода (109,2 тысячи рублей).