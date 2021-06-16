СМИ назвали главного кандидата на покупку аэропорта Магнитогорска

Аукцион на покупку международного аэропорта Магнитогорска отложили до 29 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

Аукцион на покупку международного аэропорта Магнитогорска отложили до 29 июня. При этом основным претендентом на приобретение является холдинг «Новапорт» Романа Троценко.

«Такой маленький аэропорт может привлечь только крупные холдинги, пока к лоту присматривается лишь „Новапорт“», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источник.

Собеседник в холдинге журналистам заявил, что решение еще не принято. Компания изучает целесообразность покупки. При этом в «Новапорте» считают цену «более чем адекватной». Глава департамента приватизации РАД Григорий Начинкин пояснил, что аукцион отложен, чтобы обеспечить возможность участия максимально широкому кругу инвесторов, так как актив очень заинтересовал рынок.

Аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юров отметила, что аэропорт Магнитогорска был прибыльным до пандемии, несмотря на небольшой объем операций. По данным СПАРК, в 2019 году аэропорт увеличил чистую прибыль на 37%, до 17 миллионов рублей, выручку — на 4%, до 602 млн рублей.

Росимущество выставило на продажу международный аэропорт Магнитогорска 26 мая. Начальная цена на торгах составляет 113 млн 890 тысяч рублей. Продавать будут только здание и прилегающую территорию, а взлетная полоса останется в собственности государства.