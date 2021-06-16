С посредника в деле Росреестра в ЯНАО взыскали его долю от взятки

Деньги фигурант дела ранее получил за услуги обвиняемым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Фигурант коррупционного дела о взятках в региональном управлении Росреестра по ЯНАО заплатил в государственный бюджет 75 тысяч рублей. Как сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства, именно такую сумму он получил за посреднические услуги при передаче денег чиновникам от бизнесменов.

«Решением Новоуренгойского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора города Новый Уренгой в интересах Российской Федерации к местному жителю о применении последствий недействительности ничтожной сделки по получению денежных средств за посредничество во взяточничестве и взыскании в доход страны денежных средств в размере 75 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — Взысканные денежные средства перечислены в бюджет».

По информации надзорного органа, указанная денежная сумма была получена обвиняемым в качестве вознаграждения за услуги. Уголовное дело в отношении посредника было прекращено «в связи с деятельным раскаянием обвиняемого».

В прокуратуре не стали называть имя фигуранта расследования, с которого взыскали средства. Между тем, по информации источников URA.RU, близких к расследованию уголовного дела, речь идет о бывшем руководителе управления Госстройнадзора по ЯНАО Павле Кузнецове — он был арестован в 2020 году по делу Росреестра, однако в начале этого года обвинения с него были сняты, а сам он освобожден от ответственности за активное сотрудничество со следствием.

Ранее URA.RU сообщало о раскрытии организованной группы коррупционеров в ЯНАО. По версии следствия, взятки получали Андрей Кудрявцев (Росреестр) и Максим Сартасов (Кадастровая палата), посредником выступал экс-директор Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов. Расследование дела на данный момент не завершено, в нем появляются новые эпизоды.