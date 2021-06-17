Глава МВД наказал уральского генерала. «Такое взыскание — шаг до отставки»

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Правительство РФ, колокольцев владимир
Министр МВД Владимир Колокольцев наказал генерала Александра Вострикова Фото:

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о взыскании в адрес начальника управления на транспорте МВД по УрФО Александра Вострикова. Последний был наказан по итогам разноса, который глава ведомства устроил подчиненным на коллегии в конце мая.

«По результатам разбирательства генерал-майору Вострикову объявлено о неполном служебном соответствии. Такое взыскание — шаг до отставки», — говорит источник в правоохранительных органах. По его словам, приказ о наказании довели до начальствующего состава подчиненных Вострикову структур.

Поводом для наказания стали статистические показатели по раскрываемости, в частности, наркотических преступлений. Уральское подразделение было замечено в искажении данных. В результате федеральному начальству за отчетный период демонстрировалась динамика роста этих преступлений на 60%, в то время как по России составила 5%. «Полицейские ловили человека с запрещенными веществами, дробили вес обнаруженного наркотика и считали каждую его часть за отдельный эпизод», — рассказал подробности информированный собеседник.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО не стали комментировать URA.RU эту тему, посоветовав обратиться в центральный аппарат МВД РФ. На звонок корреспондента там не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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