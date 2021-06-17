Власти не могут открыть курганские пляжи из-за аномальной жары

Большинство пляжей в регионе закрыты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство мест для купания в Курганской области не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Плохое качество воды связано с интенсивным ростом и цветением различных водорослей из-за аномальной жары в мае. Об этом 18 июня рассказали представители областного правительства на своем сайте.

«В большинстве водных объектов отрицательные результаты воды по показателям — химическое потребление кислорода и растворимости кислорода в воде. Это связано с интенсивным ростом и цветением различных водорослей из-за аномально жаркой погоды в мае текущего года», — рассказали в пресс-службе областного правительства. Власти отметили, что купание в такой воде может вызвать различные аллергические реакции, зуд и крапивницу.

По данным правительства, на 17 июня лишь 13 мест для отдыха в регионе соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям по результатам анализов воды и почвы. Власти отметили, что отбор проб воды ведется регулярно. Всего в регионе планируют открыть 35 мест массового отдыха на водных объектах в 26 муниципальных образованиях.

В мае и июне в регионе наблюдалась сухая и жаркая погода. Так 17 июня, по данным синоптиков, температура воздуха в регионе могла повыситься до +37 градусов. Многие курганцы возмущались, что в городе было официально запрещено купаться в такую погоду. 17 июня в Кургане объявили об открытии двух городских пляжей.