17 июня 2021

Власти не могут открыть курганские пляжи из-за аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Бабьи пески. Курган, отпуск, пляж бабьи пески, лето, река тобол, отдых на воде, жара, пляжный песок
Большинство пляжей в регионе закрыты Фото:

Большинство мест для купания в Курганской области не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Плохое качество воды связано с интенсивным ростом и цветением различных водорослей из-за аномальной жары в мае. Об этом 18 июня рассказали представители областного правительства на своем сайте.

«В большинстве водных объектов отрицательные результаты воды по показателям — химическое потребление кислорода и растворимости кислорода в воде. Это связано с интенсивным ростом и цветением различных водорослей из-за аномально жаркой погоды в мае текущего года», — рассказали в пресс-службе областного правительства. Власти отметили, что купание в такой воде может вызвать различные аллергические реакции, зуд и крапивницу.

По данным правительства, на 17 июня лишь 13 мест для отдыха в регионе соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям по результатам анализов воды и почвы. Власти отметили, что отбор проб воды ведется регулярно. Всего в регионе планируют открыть 35 мест массового отдыха на водных объектах в 26 муниципальных образованиях.

В мае и июне в регионе наблюдалась сухая и жаркая погода. Так 17 июня, по данным синоптиков, температура воздуха в регионе могла повыситься до +37 градусов. Многие курганцы возмущались, что в городе было официально запрещено купаться в такую погоду. 17 июня в Кургане объявили об открытии двух городских пляжей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...