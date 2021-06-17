17 июня 2021

Челябинский экс-замгубернатора обжаловал приговор по делу о ДТП

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Приговор в суде Андрею Косилову. Челябинская область, Аргаяш, косилов андрей
Андрей Косилов подчеркнул, что не оспаривает приговор в части выплат пострадавшим Фото:
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ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший вице-губернатор Челябинской области, глава агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов обжаловал приговор по делу о ДТП, в котором тяжело пострадали жители Екатеринбурга. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам.

«Я обжаловал приговор в части, касающейся ограничения свободы. Это не просто мешает жить — это очень сильно мешает моей работе. От которой зависит нормальная деятельность, в том числе, „Рависа“ и благополучие нескольких тысяч людей. Вчера, например, когда на птицефабрике произошло серьезное ЧП и мы потеряли две сотни тысяч голов птицы, я смог туда приехать и вовремя вернуться. Но так может сложиться не всегда», — пояснил URA.RU Косилов.

Он также подчеркнул, что кассация никак не затрагивает вопросов выплат пострадавшим. «Все положенные деньги, все выплаты были перечислены в течение нескольких дней после решения суда», — добавил Косилов.

Летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой ехали жители Екатеринбурга. Бизнесмен вины в ДТП не признал, но до суда помогал деньгами пострадавшим, приостановив выплаты на время процесса.

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы — на это время он не имеет права без разрешения покидать Сосновский район, не может находиться вне дома по ночам или участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, два года Косилов не имеет права садиться за руль машины. Пострадавшие заявляли иски на 10 млн и 1 млн рублей, но суд снизил эти суммы до 1 млн и 300 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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