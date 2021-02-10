Андрей Косилов Фото: Вадим Ахметов

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Мать студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной, пострадавшей в тяжком ДТП, виновником которого 10 февраля признан бывший первый челябинский вице-губернатор Андрей Косилов, прокомментировала приговор экс-чиновнику. Как заявила Светлана Вяткина, решение о подаче апелляции примет после консультации с адвокатом. Она рассказала, сколько стоит лечение дочери в свердловской клинике доктора Волковой, которое оплачивают меценаты, передает корреспондент URA.RU.

«Будем консультироваться с адвокатами по поводу обжалования приговора. Сейчас Настя начала говорит, есть неплохие шансы на дальнейшее восстановление, — сообщила женщина журналистам. — Она пришла в себя, но ничего не помнит об аварии. Мы всем запрещаем с ней об этом говорить. День лечения в клинике обходится в 27 тысяч». Насте после ДТП поставили первую группу инвалидности. Ее лечение оплачивают меценаты из фонда Святой Екатерины.

«Что до возможности обжаловать приговор, то надо сначала его получить и внимательно исследовать», — заявил прессе Косилов. Прокуратура просила назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев ограничения свободы. Аргаяшский суд вынес более строгое решение, в два года лишения свободы, в течение которых Косилов не может покидать Сосновский район, где прописан выходить из дома по ночам и участвовать в массовых мероприятиях.

«Ночами сплю, в ночном клубе был лет 40 назад. Если надо будет съездить по делам, буду обращаться за разрешением», — заявил Косилов. Пока нет ясности, заставят ли его носить электронный браслет. Представитель прокуратуры Данил Жутаев сообщил URA.RU, что решение об этом будет принимать надзорный орган.

28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Косилов заявил, что не считает себя виновным. Пострадавшие заявляли иск на 10 млн и 1 млн рублей, но суд снизил эти суммы до 1 млн и 300 тысяч рублей.

Андрей Косилов прибыл в суд на служебной машине. После ДТП он пользуется услугами водителя Фото: Вадим Ахметов

Представитель прокуратуры Даниил Жутаев: «Решение о подаче апелляции буде принято после изучения приговора» Фото: Вадим Ахметов

Светлана Вяткина, мать пострадавшей студентки Анастасии: «Дочь ничего не помнит об аварии» Фото: Вадим Ахметов

Андрей Косилов считает, что суд не учел всех обстоятельств ДТП Фото: Вадим Ахметов