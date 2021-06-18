Жителя ХМАО осудили за пьяную езду и драку с полицейским

Житель Нефтеюганска осужден Калининским районным судом Тюмени за пьяную езду и драку с полицейским. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый вместе со знакомым приехал в Тюмень на автомобиле Hyundai Solaris. Они начали выпивать, а потом решили прокатиться по городу, где были остановлены сотрудниками ДПС. Водитель пытался убежать, вел себя агрессивно. От медицинского освидетельствования он отказался, а потом и вовсе ударил головой полицейского в челюсть. Установлено, что в 2019 югорчанин уже был осужден за езду в пьяном виде.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Мегиона получил условный срок за то, что сбил полицейского на автомобиле и проехал с ним более километра на капоте, а после остановки устроил драку. Суд вынес ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
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