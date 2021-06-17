Главное озеро Челябинской области открыли для туристов

К озеру Тургояк пропускали лишь транспорт купивших путевки в местные здравницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сняли запрет на проезд к озеру Тургояк — главному месту паломничества туристов, в том числе из других регионов. Об этом сообщили URA.RU в минэкологиии региона.

«Муниципальный противопожарный режим на прилегающей к Тургояку территории снят. Озеро и его берега открыли для туристов, в том числе для отдыха с палатками. Но проверки все равно будут проводиться, потому правила лучше не нарушать», — сказал URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.

Из-за чистоты воды Тургояк называют «братом Байкала», озеро пользуется огромной популярностью не только в Челябинской области, но и в УрФО. Летом 2020 года на Тургояк приезжало столько туристов, в том числе из Свердловской области. Из-за этого на окрестных АЗС возникали перебои с бензином и транспортный коллапс на дорогах.

Когда аномальная жара и засуха привели к многочисленным пожарам, въезд на Тургояк был закрыт в рамках особого режима, действующего в области. С 10 июня его отменили, но в Миассе из-за опасности лесных пожаров сотрудники МЧС и ГИБДД по-прежнему пропускали к озеру лишь машины тех, кто оформил путевки на расположенные там базы.

Испортить отдых приезжим может лишь погода. В субботу, 19 июня, в Челябинской области ожидаются дожди и грозы, к тому же будет прохладно — 18-23 градуса. В воскресенье потеплеет уже до 27-31 градуса, но вероятность осадков сохранится. К тому же будет ветрено — до 20 метров в секунду.