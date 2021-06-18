Utair потеряла треть доходов из-за коронавируса

Доходы компании сократились на 32,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания Utair из ХМАО заявила о падении доходов на треть из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на официальном сайте.

«Критическое падение пассажиропотока из-за пандемии в 2020 году привело к сокращению доходов Группы (Utair) до 58,3 млрд руб. (-32,5% к 2019 году). Из-за остановки международных рейсов и закрытия границ между регионами наибольшее снижение в 2020 году показали регулярные перевозки (-49,2%)», — говорится в сообщении.

Несмотря на пандемию, авиакомпания открыла 45 новых маршрутов, из которых 41 — межрегиональные. «Мы также достигли договоренностей с кредиторами и завершили первый этап реструктуризации», — отметил генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

Указанные изменения структуры позволят руководству распределить долговую нагрузку и процентные расходы между двумя основными компаниями Группы Utair — авиакомпанией и Utair-Вертолетные услуги. В акционерном обществе добавили, что данные сделки являются частью комплексной реструктуризации задолженности Группы Utair.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair ужесточил требования по перевозке ручной клади на бортах своих самолетов. Теперь пассажиров на регистрации на рейс отправляют сверять габариты багажа в калибраторах. Если багаж выходит за пределы нормы, то за него нужно доплачивать.