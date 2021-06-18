Главврач ковидного госпиталя: COVID стала часто болеть молодежь

Александр Павловский рассказал об отличиях третьей волны коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ковидные госпитали начали поступать молодые пациенты в возрасте от 19 лет до 21 года. Этого почти не было в первую и вторую волны пандемии COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU заявил главврач главного ковидного госпиталя горнозаводского округа ГАУЗ СО «Городская больница 1 г. Нижний Тагил» Александр Павловских.

«Раньше мы говорили, что молодежь крайне редко поступает в больницы, сейчас у нас находятся пациенты 19 лет и 21 года со средней формой тяжести заболевания. Так как вирус постоянно передается и с течением времени может мутировать», — пояснил Павловский.

Спикер добавил, что в больницы, переоснащенные под ковидные госпитали, начали поступать пациенты, прошедшие вакцинацию. «Поступают вакцинированные пациенты, их не так много, так как изначально процент вакцинированных людей меньше, но, что очень важно, никто из них не умирает. Они переносят COVID-19 однозначно в более легкой форме, как и было заявлено авторами вакцины. Мы, медики, сегодня каждую поставленную вакцину расцениваем как одну возможную спасенную жизнь», — подчеркнул он.

Главврач уточнил, что в зоне риска по-прежнему остаются старшая возрастная группа и люди, имеющие хронические заболевания. «Страдает, конечно, в основном та группа риска, о которой мы все время говорим и просим их вакцинироваться — это граждане старше 60 лет и те, кто страдает ожирением и сахарным диабетом. Они — мишени для коронавируса. А молодежь, болея бессимптомно, может стать источником инфекции для своих старших родственников», — подытожил Павловских.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что неприятие ограничительных мер и низкий уровень вакцинации привели к новому всплеску заболеваемости коронавирусом. В частности это касается Москвы. К 18 июня в столице зафиксировано 9 056 новых случаев заражения. В стране — более 17 000.