18 июня 2021

Выросло число погибших при крушении самолета в Кузбассе

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Число жертв падения самолета в Кузбассе выросло до девяти (фото из архива) Фото:

Число погибших при падения самолета L-410 на аэродроме Танай в Кемеровской области выросло до девяти. В данный момент по факту ЧП проводится доследственная проверка.

«Количество погибших при падении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек», — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктора Шемоханова. Он сообщил также, что самолет совершал четвертый вылет и был исправен. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту ЧП.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения L-410. На записи видны обломки воздушного судна, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики.

Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент авиакатастрофы находились 17 парашютистов. Перед крушением экипаж успел сообщить об отказе двигателя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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