Выросло число погибших при крушении самолета в Кузбассе

Число погибших при падения самолета L-410 на аэродроме Танай в Кемеровской области выросло до девяти. В данный момент по факту ЧП проводится доследственная проверка.
«Количество погибших при падении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек», — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктора Шемоханова. Он сообщил также, что самолет совершал четвертый вылет и был исправен. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту ЧП.
Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения L-410. На записи видны обломки воздушного судна, на месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики.
Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент авиакатастрофы находились 17 парашютистов. Перед крушением экипаж успел сообщить об отказе двигателя.
Подписывайтесь на URA.RU в