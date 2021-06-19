Знакомые погибшего кузбасского парашютиста рассказали о нем

Алексей Рыбальченко был тандем-мастером и совершил более 3,5 тысячи прыжков Фото: аккаунт Алексея Рыбальченко в Instagram

Парашютист Алексей Рыбальченко, который погиб во время крушения самолета L-410 в Кемеровской области, был опытным и талантливым инструктором. Об этом URA.RU рассказали его знакомые и бывшие ученики.

«Прыгал там в 2019 году, все была отлично в плане организации и подготовки к прыжку. Прыгал с инструктором Алексеем Рыбальченко, хороший, добрый и веселый человек», — рассказал Дмитрий Скотников. Он признался, что даже не может предположить, что могло пойти не так во время полета.

«Могу сказать про Алексея, что он был очень хорошим человеком. Всегда на позитиве», — вспомнила Ольга Веденичева. Она сказала, что новость о его гибели стала для нее настоящим шоком.

«Я там не был. Сам из новостей узнал. Одного из погибших знал лично, он меня учил прыгать. BSBD (Blue sky — black death. Таким образом принято прощаться с товарищами среди парашютистов — прим. ред.)», — сказал Евгений Карташев.

Многие близкие знакомые Рыбальченко отказывались от комментариев. По их словам, для них произошедшее оказалось личной и слишком тяжелой трагедией.

«Если где-то происходит бедствие с участием парашютистов, для нас это большой камень на душе», — ответил инструктор Павел Медведев. Он объяснил это тем, что мир парашютного спорта очень тесный и практически все друг с другом знакомы.

Самолет разбился 19 июня на аэродроме Танай в Кемеровской области во время тренировочного полета. На борту находились 17 парашютистов. По последним данным, число погибших достигло девяти человек. Один из выживших рассказал, что пассажиры слышали хлопок и видели остановку винта двигателя, после чего самолет начал падать. Все полеты самолетов типа L-410 приостановлены на территории страны до окончания расследования причин крушения воздушного судна.