В список попали 12 городов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти накажут компании, которые недостаточно снижают вредные выбросы в атмосферу. В списке 12 городов России. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности из-за чрезмерных выбросов вредных веществ.

«Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом „О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ“. Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года», — сообщает РБК. В списке компании из Магнитогорска, Челябинска, Нижнего Тагила, Норильска, Медногорска, Омска, Читы, Череповца, Братска, Красноярска, Липецка и Новокузнецка.

На уменьшение загрязнения воздуха направят 500 миллиардов рублей за шесть лет, из этой суммы чуть больше 100 миллиардов рублей из бюджетных средств. Закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов приняли в 2019 году. Эксперимент проводят с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в промышленных центрах, которые есть в федеральном проекте «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология»).

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза» перечислила регионы-лидеры по загрязнению воздуха. В список попали регионы УрФО — Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.