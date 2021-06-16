Четыре региона УрФО стали лидерами по загрязнению воздуха

За 2020 год число предприятий-загрязнителей выросло на 21% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лидерах антирейтинга среди субъектов РФ с максимальными промышленными выбросами оказались сразу несколько регионов УрФО — ХМАО, ЯНАО, Свердловская и Челябинская области. Об этом сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза».

«По абсолютным показателям вредных промышленных выбросов в атмосферу лидерами стали Красноярский край, Кемеровская область (1,6 млн тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,1 млн тонн)», — говорится в исследовании на сайте ФинЭкспертизы. Четвертое место занял ЯНАО с показателями 877,9 тысяч тонн промышленных выбросов. Следом за ним расположилась Свердловская область — 783,9 тысяч тонн и на седьмом месте оказалась Челябинская — 457,1 тысяч тонн.

По данным исследования, увеличились выбросы в атмосферу веществ первого класса опасности. На 57,3% выросли показатели вещества бензпирена, который накапливается в организме и провоцирует онкологические заболевания. Выбросы свинца, который также накапливается в организме и поражает органы, возросли на 8%.

Всего за 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 миллионов тонн загрязняющих веществ, что на два процента меньше, чем в 2019 году. Исследователи сети отмечают, что по промышленным загрязнениям прошлый год стал самым чистым за последние 20 лет. Однако число предприятий-загрязнителей выросло на 21%.

В пресс-службы правительств регионов УрФО агентство направило официальные запросы с просьбой прокомментировать исследование. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что регионы УрФО попали в список субъектов РФ с самым загрязненным воздухом. ХМАО по объемам выбросов занял третье место, Свердловская область — четвертое, ЯНАО — пятое, а Челябинская область заняла седьмое место.